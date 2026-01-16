Julio Iglesias reagiert erstmals auf Missbrauchvorwürfe

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Julio Iglesias

Anfang der Woche hatte eine dreijährige Recherche des spanischen Portals «elDiario.es» und des Senders Univision Noticias die Vorwürfe ans Licht gebracht. Zwei ehemalige Angestellte – eine Haushaltshilfe und eine Physiotherapeutin – waren in Iglesias' Anwesen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas tätig. Sie berichten von einer Atmosphäre der totalen Kontrolle und ständigen Einschüchterung. Die Recherchen stützen sich auf Interviews mit insgesamt 15 ehemaligen Mitarbeitern, die zwischen den späten 1990er Jahren und 2023 für den Sänger tätig waren.