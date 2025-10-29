Jürgen Drews: «Alt werden ist scheisse»

Wie war es, mit Künstlern wie Knossi oder Oli P. zusammenzuarbeiten und warum wurden es genau diese Kollegen?

Drews: Knossi und ich kennen uns tatsächlich noch gar nicht persönlich. Aber mir wurde so viel von ihm erzählt und ich habe einiges von ihm im Netz gesehen und ich finde ihn einfach cool. Und ich wusste, dass ihm meine Musik ganz gut gefällt und da dachten wir, das wäre doch eine Idee, mit ihm «König von Mallorca» aufzunehmen und so weiterleben zu lassen. Oli.P und ich kennen uns schon viele Jahre und wir sind immer noch regelmässig in Kontakt. Er ruft öfter mal an, schickt Sprachnachrichten, wir haben eine enge Verbundenheit. Er hat mir immer erzählt, dass der Titel «Irgendwann, irgendwo, irgendwie» für ihn eine besondere Bedeutung hat, weil er ihn immer mit seinem Papa im Auto gehört und gesungen hat. Wir wollten schon immer mal was zusammen machen, es hat sich nur nie ergeben. Deshalb freue ich mich, dass es dieses Mal geklappt hat, und wir diesen besonderen Song gemeinsam singen. Zudem hat er der Version eine ganz besondere Note verpasst, die mir richtig gut gefällt.