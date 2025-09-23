Jürgen Drews: Und plötzlich ist der «König von Mallorca» wieder da

«Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut.» Mit diesen Worten hatte Jürgen Drews (80) im Sommer 2022 in der Show «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!» in einem Einspieler das Ende seiner grossen Karriere angekündigt. Im Jahr zuvor hatte er bekannt gemacht, an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt zu sein. Er zog sich später nach einem letzten Live–Konzert und einer Abschiedsshow grösstenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Der «König von Mallorca» kann die Bühne aber offenbar nicht so ganz hinter sich lassen.