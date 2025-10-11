Jürgen Vogel über seine grosse Patchworkfamilie: «Ein Riesengeschenk»

Jürgen Vogel an der Seite von «Jenseits der Spree»–Kollegin

Auch sechs Enkelkinder hat der Film– und TV–Star, der seinen Durchbruch 1992 in Sönke Wortmanns Filmkomödie «Kleine Haie» hatte, bereits, wie er ebenfalls erzählte. Der Schauspieler trat zusammen mit seiner Kollegin Lea Zoë Voss in der «NDR Talk Show» auf und sprach auch über die Krimiserie «Jenseits der Spree», die bereits seit 2021 läuft. Die neuen Folgen laufen ab 24. Oktober im ZDF. Die Dreharbeiten für Staffel sechs von «Jenseits der Spree» haben bereits begonnen.