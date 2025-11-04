Justin Baldoni: Richter weist Millionen-Klage gegen Blake Lively ab

Berufung noch möglich

Ganz vom Tisch ist der Fall allerdings noch nicht: Baldoni kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Die Auseinandersetzung hatte Ende Dezember vergangenen Jahres begonnen, als Lively ihren «Nur noch ein einziges Mal»–Kollegen wegen sexueller Belästigung verklagte. Baldoni reichte daraufhin eine Gegenklage ein, beide Verfahren wurden vor dem New Yorker Bundesgericht zusammengeführt. Für die weiterhin laufende Klage von Lively ist ein vorläufiger Prozessauftakt für März kommenden Jahres geplant.