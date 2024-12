Justin Baldoni und Blake Lively: Auch er soll Klage vorbereiten

Kurz vor Weihnachten berichtete dann unter anderem das US–Promi–Portal «TMZ», dass Lively Klage gegen Baldoni eingereicht hat. In den vorliegenden Unterlagen sei von sexueller Belästigung und einem koordinierten Versuch, ihren Ruf zu zerstören, die Rede. In Textnachrichten zwischen Baldonis Publizist und dem des Filmstudios sei geschrieben worden, dass Lively «beerdigt» werden könne. Baldonis angebliches Verhalten habe der Familie der Schauspielerin, die seit 2012 mit Hollywoodstar Ryan Reynolds (48) verheiratet ist, «schweres emotionales Leid» bereitet, sei in der Klage vermerkt.