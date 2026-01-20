Justin Trudeau und Katy Perry zeigen sich verliebt in Davos

Während in den verschlossenen Sitzungssälen von Davos über harte Wirtschaftsdaten und geopolitische Machtkämpfe gebrütet wird, beweist der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (54) am Rande des Gipfels, dass er in Sachen «Soft Power» immer noch ganz vorne mitspielt: Trudeau, der seit März 2025 nicht mehr im Amt ist, erschien Hand in Hand mit seiner Freundin, Popstar Katy Perry (41), in dem Schweizer Nobelort.