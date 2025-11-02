Kaia Gerber und Cindy Crawford legen funkelnden Auftritt hin

Was für ein Auftritt: Supermodel Cindy Crawford (59) und ihre Modeltochter Kaia Gerber (24) haben bei der LACMA Art+Film Gala 2025 am Samstagabend in Los Angeles einen perfekten Mutter–Tochter–Style gezeigt.
Gerber glänzt in rot – wie einst schon ihre Mutter bei den Oscars
Die beiden erschienen in glamourösen Designs, die aufeinander abgestimmt waren. Kaia Gerber entschied sich für ein langes, kirschrotes Pailettenkleid, das als Hommage an das legendäre rote Versace–Kleid verstanden werden kann, das ihre Mutter 1991 bei den Oscars an der Seite ihres damaligen Partners Richard Gere (76) trug. Cindy Crawford hingegen wählte ein goldenes Off–Shoulder–Kleid, das mit hängenden Perlensträngen geschmückt war. Dazu hatten beide Frauen ihre langen Haare offen in Wellen gelegt.
Das Mutter–Tochter–Duo ist häufiger zu Gast bei Veranstaltungen und trägt dabei gerne auch Partnerlooks. So zeigten sie sich etwa schon Seite an Seite in schwarzen Outfits oder auch in Metallic–Looks. Mitunter trägt Kaia Gerber auf dem roten Teppich sogar Stücke ihrer Mutter. «Wir waren kürzlich auf einer Veranstaltung, und Kaia fand ein altes Alaïa–Kleid, das ich besass», erzählte Crawford Anfang des Jahres der «Vogue». «Nichts macht mich glücklicher. Wenn sie etwas tragen möchte, das ich vor 30 Jahren getragen habe, welches grössere Kompliment könnte es geben?»
Auch diese Promis kamen zur Gala
Die Models waren aber längst nicht die einzigen Stars bei der LACMA–Gala. Auf der Gästeliste standen unter anderen auch Demi Moore, Angela Bassett, Cynthia Erivo, Emma Roberts, Demi Lovato, Elle Fanning, Doja Cat, Paris Hilton und Lorde.