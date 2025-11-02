Kaia Gerber und Cindy Crawford legen funkelnden Auftritt hin

Das Mutter–Tochter–Duo ist häufiger zu Gast bei Veranstaltungen und trägt dabei gerne auch Partnerlooks. So zeigten sie sich etwa schon Seite an Seite in schwarzen Outfits oder auch in Metallic–Looks. Mitunter trägt Kaia Gerber auf dem roten Teppich sogar Stücke ihrer Mutter. «Wir waren kürzlich auf einer Veranstaltung, und Kaia fand ein altes Alaïa–Kleid, das ich besass», erzählte Crawford Anfang des Jahres der «Vogue». «Nichts macht mich glücklicher. Wenn sie etwas tragen möchte, das ich vor 30 Jahren getragen habe, welches grössere Kompliment könnte es geben?»