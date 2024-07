Kamala Harris' Stieftochter: Wer ist Ella Emhoff?

Nach der Highschool studierte Ella Emhoff Textildesign an der Parsons School of Design in New York City. Seitdem wohnt sie im New Yorker Stadtteil Brooklyn, genauer gesagt Bushwick, und wird deshalb scherzhaft auch «The First Daughter of Bushwick» genannt. Zum Abschluss im Mai 2021 teilte Kamala Harris ein gemeinsames Foto der beiden auf Instagram und schrieb: «Glückwunsch an unsere Tochter Ella zum Abschluss. Ich bin so stolz auf dich. Träume weiter mit Ehrgeiz und es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst. In Liebe, Momala.»