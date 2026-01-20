«Kampf der RealityAllstars»: Prinz Frédéric von Anhalt steigt früh aus

Wie Frédéric von Anhalt jetzt gegenüber dem Blatt erklärt, wurde ihm die strenge Toiletten–Regelung zu viel. Die Kandidaten dürfen das WC nicht allein aufsuchen, sondern benötigen einen speziellen Ausweis und werden zur Toilette eskortiert. Für den Witwer von Hollywood–Legende Zsa Zsa Gabor (1917–2016) ein absolutes No–Go: «Es wurde mir quasi vorgeschrieben, wann ich meine Blase zu entleeren habe.» Vor der Toilette hätten zudem Personen kontrolliert, wie lange man auf dem Klo verbrachte. «Das hat mich völlig blockiert. Ich empfinde diese Vorgehensweise als abartig», so der Prinz.