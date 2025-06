«Kampf der Realitystars»: Drei Neue mit besonderer Mission

An der «Wand der Wahrheit» macht sich Frank gleich bei Tara unbeliebt. Es geht um die Frage, welcher Star der Interessanteste ist. Sowohl von seiner Biografie her als auch aktuell. Das Reality–Urgestein findet die Österreicherin nicht besonders spannend, obwohl er sie kaum kennt. Ganz hinten landet bei den Zuschauern Dennis Lodi (28), der auch in der Sala dafür kritisiert wird, nur herumzuliegen. Am interessantesten finden die Befragten Bela, was nicht nur ihn selbst wundert.