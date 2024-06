«Kampf der Realitystars»: Ein Star überzieht sein Karma-Konto

Vorletzte Folge bei «Kampf der Realitystars» (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+). Doch vor dem Einzug ins Finale steht das Bestrafungsspiel an. Es gilt, eine «unangenehme Zusatzaufgabe» zu vermeiden. Die Promis müssen in zwei Fünferteams nageln, bechern und entgleisen. Kernkompetenzen also. Zunächst gilt es in einem Parcours Nägel einzuschlagen, was von Stars und Kommentator mit den erwartbaren sexuellen Konnotationen begleitet wird. Dann müssen aus Anfangsbuchstaben Schimpfwörter gebildet und schliesslich Flüssigkeit im Mund transportieren werden.