«Kampf der Realitystars»: Ist Frédéric von Anhalt mit 82 erneut dabei?

Zieht Frédéric Prinz von Anhalt mit 82 Jahren erneut in den «Kampf der Realitystars»? Das berichtet zumindest die «Bild»–Zeitung und beruft sich dabei auf Senderkreise. Sollten diese Recht behalten, so wäre der Adoptivsohn von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt der älteste Teilnehmer in der Geschichte des deutschen Trash–TV–Universums.
Ein Unbekannter ist er in dem Format, das erstmals 2020 auf Sendung ging, jedenfalls nicht. 2021 nahm Frédéric Prinz von Anhalt bereits an «Kampf der Realitystars» teil, schied jedoch bereits nach drei Folgen auf Platz 22 aus. Gewinnen konnte Staffel zwei damals Sängerin Loona.
Kehren zwei weitere Bekannte gleich mit ein?
Noch zwei weitere Namen wirft die «Bild»–Zeitung für die kommende siebte Staffel in den Raum. So sollen demnach wohl Matthias Mangiapane sowie Serkan Yavuz mit von der Partie sein. Auch bei ihnen würde es sich um Wiederholungstäter handeln – beide Realitystars gehörten bereits dem Teilnehmerfeld von Staffel vier aus dem Jahr 2023 an. Yavuz konnte die Ausgabe sogar gewinnen und ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro einstreichen.
Lässt es der Gesundheitszustand von Frédéric Prinz von Anhalt zu?
Während es bei Mangiapane und Yavuz wohl keinerlei medizinische Bedenken ob einer erneuten Teilnahme gibt, dürfte das beim Prinzen anders aussehen. Fast genau vor einem Jahr sorgte der Gesundheitszustand des inzwischen 82–Jährigen für Besorgnis bei seiner Familie. Damals wurde er aufgrund einer schweren Lungenentzündung in ein Kölner Krankenhaus gebracht, zwischenzeitlich musste er eigener Aussage nach sogar auf der Intensivstation behandelt werden.
Im Anschluss dieser lebensbedrohlichen Erfahrung hatte er noch beteuert, es künftig ruhiger angehen lassen zu wollen. Schliesslich sei er 81 und nicht 51, «auch wenn ich mich bisher immer so gefühlt habe», lautete sein Fazit Anfang 2025. Inzwischen scheint er von diesem Vorsatz jedoch abgerückt zu sein, sollte er sich wirklich in das Getümmel der siebten «Kampf der Realitystars» stürzen wollen. Offiziell haben bislang jedoch weder Sender RTLzwei noch Frédéric Prinz von Anhalt die Teilnahme bestätigt.