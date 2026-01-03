«Kampf der Realitystars»: Ist Frédéric von Anhalt mit 82 erneut dabei?

Im Anschluss dieser lebensbedrohlichen Erfahrung hatte er noch beteuert, es künftig ruhiger angehen lassen zu wollen. Schliesslich sei er 81 und nicht 51, «auch wenn ich mich bisher immer so gefühlt habe», lautete sein Fazit Anfang 2025. Inzwischen scheint er von diesem Vorsatz jedoch abgerückt zu sein, sollte er sich wirklich in das Getümmel der siebten «Kampf der Realitystars» stürzen wollen. Offiziell haben bislang jedoch weder Sender RTLzwei noch Frédéric Prinz von Anhalt die Teilnahme bestätigt.