Kampf um ein Baby: Deshalb will Jennifer Aniston nicht adoptieren

Trotz Kinderwunsch hat Jennifer Aniston (56) nie über eine Adoption nachgedacht. In dem Podcast «Armchair Expert» sprach die Schauspielerin über den Grund dafür, wie «People» berichtet. Zum Thema Kinderkriegen sagte Aniston demnach, dass es einen Punkt gebe, «an dem es sich meiner Kontrolle entzieht». Wenn ihr Leute sagten, sie könne doch adoptieren, entgegne sie, dass sie das nicht möchte, fuhr sie fort. «Ich will meine eigene DNA in einem kleinen Menschen. Das ist der einzige Weg, wie ich es wollte, egoistisch oder nicht, was auch immer das sein mag.»