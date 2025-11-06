Kämpferische Rede: Kristen Stewart ist «so wütend» auf Hollywood

Stewart hat selbst gerade erst ihren ersten abendfüllenden Spielfilm «The Chronology of Water» inszeniert, der am 5. März 2026 in den deutschen Kinos starten soll. In ihren Ausführungen in Los Angeles sagte sie weiter: «Es ist, als dürften wir nicht einmal wütend sein. Aber ich könnte dieses Podium mit einer Gabel und einem verdammten Messer zerfetzen, so wütend bin ich.»