Kanadatrip von Prinz Harry: Wurde der Palast informiert oder nicht?

Harry in Kanada, William in Brasilien

Prinz Harry war auf Einladung der True Patriot Love Foundation nach Kanada gereist. Im Vorfeld des Remembrance Day am 11. November hat er dort unter anderem eine Pflegeeinrichtung für Veteraninnen und Veteranen besucht. Auch zu einem Dinner der Foundation war er in Toronto eingeladen. Die Reise wurde am 3. November in der Öffentlichkeit angekündigt – zu dem Zeitpunkt, als Prinz William (43) für seine Earthshot–Preiswoche in Rio de Janeiro landete. Damals gab es wegen dieser Terminkollision bereits öffentliche Verwunderung.