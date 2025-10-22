Kandidatin verwandelt «Sommerhaus der Stars» in Tribunal gegen Partner

Edda Pilz (24) fühlt sich «jetzt langsam verarscht. Es fliegen zwei raus und jetzt kommen schon wieder welche». In der letzten Folge zog erst Sarah Joelle Jahnel (36) mit ihrem Partner Ersin (37) ein. In Episode sechs von «Das Sommerhaus der Stars» (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) kommen dann schon die nächsten Nachrücker. Luise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) haben sich am Set von «Köln 50667» kennen und lieben gelernt. Beim Dreh der Serie trafen sie auch Paulina Ljubas (28), «Sommerhaus»–Bewohnerin seit Folge eins.