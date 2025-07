«Kanzlei Liebling Kreuzberg»: Dreharbeiten zum neuen Teil laufen

Lisa Liebling überrascht in «Nachbarschaftshilfe» eines Abends Erika, die Witwe eines Blumenladenbesitzers, dabei, wie sie in der Kanzlei die Pflanzen giesst. Bald wird deutlich, dass die ältere Dame am Existenzminimum lebt und Kreditschulden am Hals hat. Lisa möchte Erika helfen und bringt Bewegung in einen Kreditbetrugsfall. Talia wird unterdessen von einer Schulfreundin aus DDR–Zeiten um Hilfe gebeten. Die Inhaberin einer Tanzschule wird von einem in einem Kurs verunglückten Tanzschüler mit Klagen überhäuft.