Kanzlergattin Charlotte Merz im Rampenlicht beim G7-Gipfel

Kanzlergattin präsentiert sich im grauen Anzug

Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Frau trafen am 15. Juni mittags (Ortszeit) nach rund neun Stunden Flugzeit auf dem Flugplatz in Calgary ein, wo sie unter anderem von der Vertretern der First Nations begrüsst wurden. Seite an Seite stieg das Ehepaar aus dem Flieger. Charlotte Merz trug dabei einen grauen Hosenanzug, einen hellen Gürtel, eine weisse Bluse und beigefarbene Ballerinas.