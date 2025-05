«Karate Kid: Legends»: Schlaumacher zur Fortsetzung von «Cobra Kai»

Mr. Miyagi (Pat Morita, 1932–2005) trainiert den Aussenseiter Daniel LaRusso (Ralph Macchio, 63) in Karate. So simpel und bestechend einfach kam einst die Handlung des Kultfilms «Karate Kid» aus dem Jahr 1984 daher. In der Zwischenzeit ist viel passiert in einem der beliebtesten Kampfkunst–Franchises aus der Kino– und Serienwelt. Insgesamt fünf «Karate Kid»–Filme und die Netflix–Serie «Cobra Kai» erschienen – und erweiterten den «Karate Kid»–Kosmos bis in die chinesische Hauptstadt Peking.