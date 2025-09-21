Karlie Kloss ist zum dritten Mal Mutter geworden

Karlie Kloss (33) und ihr Ehemann Joshua Kushner (40) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Am 18. September brachte das Model Tochter Rae Florence zur Welt, wie Kushner am Sonntag über Instagram verkündete.
Der stolze Papa teilte ein Foto des Neugeborenen in einer bunte Decke eingehüllt und mit einem rosa Mützchen. Dazu verriet er auch gleich den Namen: «Rae Florence, 18.9.2025», schrieb Kushner mit einem weissen Herz–Emoji zu dem Beitrag.
Drittes gemeinsames Kind
Ihre erneute Schwangerschaft hatte der einstige Victoria's–Secret–Engel im vergangenen März ebenfalls auf Social Media bekannt gegeben. «Drei ist eine Party», schrieb Kloss damals unter Bilder ihres Bauches und ihrer beiden Söhne. Gegenüber der «Vogue» schwärmte sie zudem: «Familie bedeutet mir alles. Josh und ich sind unglaublich dankbar für diesen Segen». Auf der Met–Gala präsentierte sie dann, wie schon bei ihrer zweiten Schwangerschaft, mit einem glamourösen Auftritt erstmals ihren Babybauch.
Karlie Kloss und Joshua Kushner sind bereits seit 2011 ein Paar. 2018 heirateten sie im kleinen Kreis im Bundesstaat New York und im darauffolgenden Jahr noch mal auf einer Farm in Wyoming. 2021 kam ihr erster Sohn Levi zur Welt, zwei Jahre später folgte sein kleiner Bruder Elijah. Kushner ist Unternehmer und der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US–Präsident Donald Trump.
Ihr Privatleben hält die US–Amerikanerin normalerweise weitgehend unter Verschluss. Immer wieder schwärmt sie aber davon, wie die Mutterschaft ihr Leben verändert habe. «Eltern zu werden hat mein Herz, mein Leben und mein Verständnis für unsere gemeinsame menschliche Erfahrung auf eine Weise geöffnet, die ich mir nie hätte vorstellen können», erklärte sie «The U.S. Sun» im vergangenen Jahr.