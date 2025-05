Karoline Herfurth erscheint als Prinzessin zum Deutschen Filmpreis

Wenn es einen Preis für das spektakulärste Kleid beim Deutschen Filmpreis geben würde, hätte Karoline Herfurth (40) ihn dieses Jahr verdient. Die Schauspielerin und Regisseurin erschien am Freitagabend zu der Preisverleihung in Berlin in einem ausladendem Prinzessinnenkleid in Babyblau.