Karriere nach dem «Sommerhaus»: Manche legten los, andere tauchten ab

«Ich finde diese Reality–Sendungen nicht so leicht. Emotional hat das schon etwas mit mir gemacht. Es war eine Challenge», erklärte er ein Jahr später im Interview mit «Gala». Zwischen ihm und Merlan habe es zwar schon vor der Teilnahme gekriselt, dennoch habe er zugesagt: «Ich dachte mir, dadurch würde es auch interessant werden und etwas Spass in die Beziehung bringen. Ausserdem wollte ich meine Persönlichkeit zeigen und beweisen, dass ich nicht nur der liebe Boyband–Typ von früher bin. Selbst dann, wenn nur negative Dinge gezeigt werden würde.»