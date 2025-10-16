Karriereende: TV-Star Andreas Schmidt-Schaller zieht sich zurück

Andreas Schmidt–Schaller (79) beendet seine Karriere als Schauspieler. «Ich ziehe mich ganz bewusst zurück und möchte einfach nur noch meinen Lebensabend in der Familie verbringen. Und in Ruhe, denn Drehs sind ja durchaus auch anstrengend!», sagte Schmidt–Schaller der Zeitschrift «Superillu». An seine Fans gerichtet erklärte der TV–Star demnach: «Danke für die Treue! Ich weiss, Ihr werdet mich verstehen, und ich wünsche Euch alles Gute.»