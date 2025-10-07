Kastelruther Spatzen: «Es ist viel junges Publikum dazugekommen»

Ein Musikpreis, der fehlt

Das Festhalten an ihrem Stil wurde zum Erfolgsfaktor. Die Band blickt auf zahlreiche Gold– und Platinalben sowie 13 Echo–Auszeichnungen zurück. Dass es den Musikpreis nicht mehr gibt, findet Rier «schon schade, das war immer ein Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung. Man hat gemerkt, dass es gut läuft, dass wir das alles gut gemacht haben.» Es sei immer ein tolles Erlebnis gewesen, Weltstars persönlich kennenlernen zu dürfen. «Wir sind dankbar, dass wir das haben geniessen können. Am Anfang war uns das gar nicht so bewusst, worum es da geht, und dass es eine der grössten Auszeichnungen ist, die wir oft entgegennehmen durften.»