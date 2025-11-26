Kate Beckinsale mit irrer Story: Freund ihrer Tochter legt Eier

Eigentlich wollte Kate Beckinsale (52) bei «Jimmy Kimmel Live!» am Montag nur ihren neuen Actionfilm «Wildcat» bewerben. Doch dann nahm das Gespräch eine völlig unerwartete Wendung – und das Publikum traute seinen Ohren kaum.
Da wird selbst Jimmy Kimmel sprachlos
Die Britin erzählte eine angebliche Anekdote über den Freund ihrer Tochter Lily Sheen (26). Dessen Namen verriet sie zwar nicht, dafür aber eine Geschichte, die selbst den erfahrenen Talkmaster sprachlos machte: Der junge Mann soll innerhalb einer Woche gleich zwei Eier gelegt haben – auf ganz natürlichem Wege.
Die skurrile Anekdote verknüpfte Beckinsale mit den tragischen Verlusten, die ihre Familie zuletzt verkraften musste. Ihre Mutter Judy Loe starb im Juli im Alter von 78 Jahren an Krebs, ihr Stiefvater Roy Battersby war bereits im Januar 2024 mit 87 Jahren verstorben. Die Eier–Geschichte sei in dieser dunklen Phase ihr einziger Lichtblick gewesen, erklärte die Schauspielerin.
Das erste Mal habe sich der Freund ihrer Tochter auf der Toilette befunden und sei dann äusserst überrascht gewesen, was er dort vorfand. «Er stellte fest, dass er ein Ei gelegt hatte», sagte Beckinsale. «Ich habe mich sehr darauf eingelassen, weil ich wirklich eine Ablenkung brauchte, da alles so schrecklich war.» Beckinsale schilderte das Objekt detailreich: Es habe eine Schale und einen Dotter gehabt, sei quasi hartgekocht gewesen – als hätte es sich in seinem Körper erhitzt.
Ärzte ratlos, Talkmaster amüsiert
Anfangs wollte Beckinsale der Sache keinen Glauben schenken. Angesichts der familiären Tragödien habe sie die Nachricht zunächst mit einem Schulterzucken abgetan. Doch als ihre Tochter eine Woche später nach New York flog, erreichte sie eine aufgeregte Textnachricht: Es sei wieder passiert, und diesmal sei die Panik noch grösser gewesen.
Beim zweiten Vorfall schickte ihre Tochter Fotos als Beweis – die Beckinsale auch Kimmel und dessen Sidekick Guillermo Rodriguez zeigte, allerdings nicht den Fernsehkameras. Kimmel reagierte ungläubig auf die Bilder und scherzte: «Was in aller Welt? Der Freund deiner Tochter ist der Osterhase!»
Beckinsale verriet ausserdem, sie habe mehrere Mediziner zu dem Phänomen befragt. «Alle sagten im Grunde genommen, es sei eine Art komplizierte Masturbationssache, was es aber nicht war.» Kimmel erklärte, dass das Interview auf dem YouTube–Kanal seiner Show hochgeladen werde, wo hoffentlich ein Arzt erklären könne, warum der Freund ihrer Tochter plötzlich Eier produziert. Er fügte an: «Und vielleicht sollten wir ihm eine Reality–Show verschaffen, denn das ist unglaublich.»
Ein Sprecher Beckinsales wollte die kuriose Geschichte gegenüber dem US–Magazin «People» nicht kommentieren.
Lily Sheen stammt aus Beckinsales Beziehung mit dem walisischen Schauspieler Michael Sheen (56). Die beiden waren von 1995 bis 2003 ein Paar.