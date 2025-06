Kate Beckinsale reicht Klage gegen «Canary Black»-Produzenten ein

Agent schlägt Alarm: «Ihr versucht, eine Person zu töten»

E–Mails zwischen Beckinsales Team und den Produzenten, die Teil der Klage sind, zeigen das Ausmass der Frustration. Beckinsales Agent Shani Rosenzweig schrieb demnach an Produzent Zois: «Niemand unternimmt wirklich echte Schritte, um einen Plan zu erstellen, damit so etwas nie wieder passiert.» Sie warf den Verantwortlichen vor, dass Beckinsale pünktlich am Set erscheine, aber weiterhin als einzige nicht wisse, dass ein 15–stündiger Drehtag oder länger anstehe.