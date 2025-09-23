Kate und William treffen Eltern von getötetem Mädchen in Southport

Während ihres Besuchs sprachen William und Kate auch mit Lehrkräften über die Auswirkungen des Angriffs auf die Schule und die Massnahmen, die ergriffen wurden, um Schüler, Lehrkräfte und die Gemeinschaft zu unterstützen. Es ist der zweite Besuch des zukünftigen Königspaars in der Gemeinde. Nach ihrem ersten Besuch im Oktober 2024 erklärten die beiden: «Wir stehen weiterhin an der Seite aller in Southport. Der heutige Besuch war eine kraftvolle Erinnerung daran, wie wichtig es ist, einander in Zeiten unvorstellbarer Tragik zu unterstützen.»