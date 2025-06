Kate Upton und Justin Verlander sind wieder Eltern geworden

Kate Upton: Gemeinsamkeit mit ihrer Tochter

Verlander, der mittlerweile für die San Francisco Giants auf dem Feld steht, hatte in der Vergangenheit offen über seine Motivation gesprochen, aufgrund seiner Kinder möglichst lange aktiv zu bleiben. «Ich möchte so lange spielen können, dass meine Tochter mich sehen und sich daran erinnern kann, wenn sie älter wird», erklärte er bereits 2019 in einem Gespräch mit «People». Die Sechsjährige entwickelt auch zunehmend Begeisterung für die Spiele ihres Vaters. Bei einem Besuch im Klubhaus blieb sie wie angewurzelt vor einem Bildschirm stehen, auf dem Highlights eines Verlander–Spiels gezeigt wurden. «Sie blieb einfach stehen, schaute auf den Bildschirm und sagte: ‹Papa, das bist du!›», erzählte der stolze Vater 2022 der «Houston Chronicle».