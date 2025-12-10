Kate Winslet: Schräge Anfrage von Eminem

Witzige Begegnung mit König Charles

Ungewöhnliche Begegnungen mit anderen Prominenten hatte Kate Winslet wohl öfter. Auch in der Show von Jimmy Kimmel hatte sie im November eine witzige Anekdote parat. Winslet berichtete darin von einem lustigen Treffen mit König Charles (77). Sie war dem heutigen König 1996 bei der Premiere von «Sinn und Sinnlichkeit» vorgestellt worden – geriet allerdings in Panik, als ihr bewusst wurde, dass sie ein transparentes Spitzenkleid trug: «Als er sich näherte, ging mir nur durch den Kopf: ‹Brustwarzen, Brustwarzen, Brustwarzen, oh mein Gott!› Und jemand rief: ‹Mantel!›, also sagte ich: ‹Eure Majestät!› und hüllte mich schnell in meinen Umhang.»