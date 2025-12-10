Kate Winslet: Schräge Anfrage von Eminem

Kate Winslet (50) hat verraten, dass Eminem (53) sie einst darum bat, ihm den Hintern zu rasieren. Die skurille Geschichte enthüllte sie am 5. Dezember in der Graham Norton Show. Die Schauspielerin erzählte dabei von einer Unterhaltung mit dem Rapper aus dem Jahr 2004, als sie gemeinsam bei «Saturday Night Live» auftraten.
«Das ist eine Geschichte, die ich bisher noch nie erzählt habe», sagte Winslet. Und weiter: «Er fragte mich, ob ich ihm den Hintern rasieren würde. Ich sagte nur: ‹Tut mir leid, ich mache keine Haarentfernung.› Was soll das denn? Ich werde doch nicht mit einem Rasiermesser an deine Poritze ran gehen, Schatz.»
Witzige Begegnung mit König Charles
Ungewöhnliche Begegnungen mit anderen Prominenten hatte Kate Winslet wohl öfter. Auch in der Show von Jimmy Kimmel hatte sie im November eine witzige Anekdote parat. Winslet berichtete darin von einem lustigen Treffen mit König Charles (77). Sie war dem heutigen König 1996 bei der Premiere von «Sinn und Sinnlichkeit» vorgestellt worden – geriet allerdings in Panik, als ihr bewusst wurde, dass sie ein transparentes Spitzenkleid trug: «Als er sich näherte, ging mir nur durch den Kopf: ‹Brustwarzen, Brustwarzen, Brustwarzen, oh mein Gott!› Und jemand rief: ‹Mantel!›, also sagte ich: ‹Eure Majestät!› und hüllte mich schnell in meinen Umhang.»