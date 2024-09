Katharina Scheuba sieht «Parallelen zwischen Medizin und Schauspiel»

Würden Sie generell sagen, dass diese berufliche Kombination ein Zufall ist oder gibt es Parallelen zwischen Medizin und Schauspielerei?

Scheuba: Ich werde oft gefragt, woher das kommt, dass ich zwei so unterschiedliche Leidenschaften habe. Aber ich sehe tatsächlich auch viele Parallelen zwischen Medizin und Schauspiel. Beides sind Berufe, die sehr viel Empathie erfordern: im Schauspiel mit meiner Rolle, in der Medizin mit meinen Patienten und Patientinnen. Ich versuche mich in eine andere Person einzufühlen und ihr Verhalten nachzuvollziehen. Natürlich ist das Schöne an der Medizin, dass man Menschen unmittelbar helfen kann und in seinem direkten Umfeld sehr viel bewirken kann – das ist sehr bereichernd. Aber auch im Film hat man als Filmschaffende potenziell eine wahnsinnig grosse Reichweite und daher auch grossen Einfluss. Damit kommt für mich auch eine Verantwortung. Wenn man diese Plattform verwendet, um Gutes zu tun und wichtige Themen anzusprechen, glaube ich, dass man auch hier sehr viel Positives für unsere Gesellschaft beitragen kann.