Katharina Xenia: YouTuberin spielt Gastrolle bei «Alles was zählt»

Die grösste Herausforderung war für Katharina Xenia aber das Schauspielen selbst. In ihren Videos tritt sie schliesslich als sie selbst auf. «Ich habe beim Dreh gemerkt, dass ich absolut nicht ‹lügen› kann», sagte sie zu RTL. Und: «Ich fand es anfänglich total komisch, so zu tun, als wäre ich jemand anderes.» Vor ihrem Gastspiel vor der Kamera bekam sie ein kurzes Schauspieltraining.