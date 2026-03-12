Katherine Heigl verteidigt Auftritt in Trumps Mar-a-Lago

«Tiere wählen nicht»

«Tiere wählen nicht», stellte Heigl klar. «Der einzige Raum, den sie nicht mögen, ist der Einschläferungsraum in einem Tierheim. Sie sind uns völlig ausgeliefert und haben keine eigene Stimme.» Heigl betonte, dass der Schutz von Tieren eine tief sitzende persönliche Leidenschaft sei, der sie sich bereits seit Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter Nancy über die «Jason Heigl Foundation» widmet. Für sie stehe die Hilfe für Unschuldige über jeder politischen Polarisierung.