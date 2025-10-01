Katja Krasavice und Capital Bra feiern mit Bayern-Stars auf Zypern

Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heisst, hatte es vor allem auf einen Spieler abgesehen: Er scheint ein grosser Fan des aufstrebenden Youngsters Lennart Karl (17) zu sein. Der Nachwuchsstar gilt als eines der grössten Talente im Bayern–Kader. Gemeinsam posierten der Rapper und der junge Fussballer für ein Foto, das Capital Bra später auch in einer seiner Instagram–Storys postete – mit der vielsagenden Botschaft: «Mein Braaa, die Zukunft...».