Katrin Bauerfeind präsentiert «Der Comedygipfel - Das Jahr 2025»

Für die Zuschauer gibt es eine besondere Gelegenheit: Wer bereits bei der Aufzeichnung Ende November in Köln live dabei sein möchte, kann sich ab sofort auf der Seite myshow.de Tickets für jeweils 18 Euro sichern. Die Veranstaltung im Studio Köln–Mühlheim startet um 18:30 Uhr, das Ende ist für 22:30 geplant. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Show selbst wird dann Ende 2025 auf ProSieben und kostenfrei auf der Streaming–Plattform Joyn ausgestrahlt. Einen konkreten Sendetermin nannte der Sender zunächst noch nicht.