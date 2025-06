Katy Karrenbauer: So verabschiedet sie sich von ihrem Vater

Am 23. Mai 2025 ist ihr Vater Dieter mit 93 Jahren gestorben, Katy Karrenbauer (62) verabschiedete sich an diesem Tag via Facebook von ihm. Mit «RTL.de» hat die «Hinter Gittern»–Schauspielerin jetzt ausführlich über seinen Tod gesprochen. «Katy, ich glaube, ich muss sterben. Weisst du, mein Körper hat, glaube ich, keine Kraft mehr, um am Leben teilzunehmen», habe er schon Wochen vor seinem Ableben gesagt. Obwohl er an Demenz erkrankt war, habe er immer wieder lichte Momente gehabt.