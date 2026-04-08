Katy Perry: So glücklich ist sie mit Justin Trudeau

Am 27. März teilte Katy Perry weitere Fotos von sich und ihrem neuen Partner auf Instagram und scherzte dabei über ihren Altersunterschied. «Wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist?», schrieb sie als Bildunterschrift zu dem Beitrag. Auf einem der Bilder hielten die beiden ihre Handys hoch, um die Ergebnisse eines Funktionstests zur Bestimmung des «biologischen Alters» anzuzeigen. Das Ergebnis der 41–jährigen Perry lag bei 33,1, während das des 54–jährigen Trudeaus bei 43 lag – beide jünger als ihr tatsächliches Alter.