Katy Perry stürzt bei Konzert fast von einem riesigen Schmetterling ab

Katy Perry kommt im Oktober auch nach Deutschland

Katy Perrys «Lifetimes Tour», die ihr aktuelles Album «143» bewirbt, startete im April in Mexiko–Stadt und führte sie bereits in die USA und nach Australien. Nach weiteren Terminen in Südamerika geht es ab Anfang Oktober durch Europa. Auch in Deutschland tritt die Sängerin vier Mal auf: am 17. Oktober in der ZAG–Arena in Hannover, am 21. Oktober in der Uber Arena in Berlin, am 23. Oktober in der Lanxess Arena in Köln und am 31. Oktober in der Olympiahalle in München. Abschluss der Tour ist am 7. Dezember in Abu Dhabi.