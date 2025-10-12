Katy Perry und Justin Trudeau sollen tatsächlich ein Paar sein

Werden Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) doch noch das neue Promipaar? Die beiden sollen jetzt dabei gesehen worden sein, wie sie sich küssen. Fotos von der Yacht der Sängerin sollen der «Daily Mail» zufolge die romantische Beziehung bestätigen.
Auf den Bildern, die von dem britischen Boulevardblatt veröffentlicht wurden, ist angeblich die Sängerin in einem schwarzen Badeanzug auf dem Deck der «Caravelle» zu sehen. Dabei soll sie auch bei einem Kuss mit Trudeau abgelichtet worden sein. Die Fotos wurden offenbar Ende September vor der Küste von Santa Barbara, Kalifornien, von einem Touristen auf einem vorbeifahrenden Boot aufgenommen.
Schon seit Juli gibt es Gerüchte
Die Gerüchteküche um die beiden brodelt bereits seit Juli: Erst sollen der Popstar und Kanadas Ex–Premierminister zusammen bei einem Abendessen gewesen sein. Kurz darauf ist Trudeau bei ihrem Konzert in Montreal gesichtet worden. Auf erstklassigen Plätzen verfolgte der Politiker damals die Show der Popsängerin – und heizte damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an. Bilder von Trudeau im Publikum veröffentlichte unter anderem die Seite «Pop Crave» auf ihrem X–Account.
Die beiden galten zuvor als Singles. Im Sommer bestätigte ein Sprecher von Katy Perry ihre Trennung von Orlando Bloom (48) nach fast zehn Jahren Beziehung. «Orlando und Katy haben ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet, um sich auf das gemeinsame Co–Parenting zu konzentrieren», hiess es in einem offiziellen Statement. Die beiden haben gemeinsam die fünfjährige Tochter Daisy Dove.
Auch Justin Trudeau ist seit geraumer Zeit wieder solo. Im August 2023 gaben er und seine Ex–Frau Sophie Gregoire Trudeau (50) ihre Trennung nach 18 Ehejahren bekannt. «Wie immer bleiben wir eine enge Familie, die sich gegenseitig und alles, was wir aufgebaut haben, tief liebt und respektiert», erklärten sie damals auf Instagram. Sie haben drei gemeinsame Kinder.