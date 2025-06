Katy Perry und Orlando Bloom: Freundschaftliche Trennung?

Sie waren seit fast zehn Jahren ein Paar

Berichte über eine Beziehung zwischen Katy Perry und Orlando Bloom gab es erstmals 2016. Nach einer kurzen Trennung 2017 hat das prominente Paar wieder zueinander gefunden. Bloom hielt am Valentinstag 2019 um ihre Hand an. Im März 2020 gaben sie bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Katy Perry brachte Tochter Daisy dann am 26. August 2020 zur Welt.