Katy Perry und Orlando Bloom machen Traumurlaub in Saint-Tropez

Der Popstar Katy Perry (39) und der Schauspieler Orlando Bloom (47) machen weiterhin Urlaub am europäischen Mittelmeer. Wie Bilder beweisen, genoss das Pärchen am Montag, dem 15. Juli, einen gemeinsamen Strandtag im Nobelort Saint–Tropez in Südfrankreich – gemeinsam mit ihrer Tochter Daisy Dove (3), Blooms Sohn Flynn Christopher (13) und einigen Freunden. Die beiden verlobten Superstars befinden sich aktuell auf ausgedehnter Europa–Reise. Wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtet, wurden Perry und Bloom in den letzten Tagen bereits in Italien und auf der Insel Sardinien gesehen.