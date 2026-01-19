Katzenfutter im Koffer: Zoll stoppt Nicole Belstler-Boettcher

Dabei hatte das Chaos schon in der Heimat seinen Anfang genommen. Kurz vor dem Abflug zierte ein prächtiges Veilchen das Gesicht der Kandidatin. Der Grund: ein nächtlicher Zusammenstoss mit ihrer Hündin. «Ich bin über den Hund im Dunkeln gestolpert und voll mit dem Kopf gegen die Wand geknallt», schilderte sie ihren Followern auf Instagram. Statt zu jammern, nahm sie es mit Galgenhumor: «Na, das wird ja was im Dschungel.»