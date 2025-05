Zwischen Glücksmomenten und Katastrophen

«Kaulitz & Kaulitz»-Trailer: Eine zweite Staffel «auf Ecstasy»

Ab Mitte Juni sind die Kaulitz–Zwillinge mit einer neuen Staffel ihrer Serie «Kaulitz & Kaulitz» zurück bei Netflix. Ein Trailer deutet bereits jetzt an, was die Fans in den kommenden Folgen zu sehen bekommen.