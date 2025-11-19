Keanu Reeves bekommt gestohlene «John Wick»-Rolex zurück

Gute Nachrichten für Keanu Reeves (61): Der Schauspieler hat Wertgegenstände zurückerhalten, die ihm vor zwei Jahren bei einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles gestohlen wurden. Wie das FBI nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, konnten die Ermittler mehrere Uhren sicherstellen – darunter ein besonders persönliches Exemplar aus seiner Zeit als Actionheld John Wick.