Keanu Reeves hat keine Ahnung, wie viele Leute John Wick getötet hat

«John Wick: Kapitel 5» lässt noch auf sich warten

Gerade ist zwar das «John Wick»–Spin–off «From the World of John Wick: Ballerina» von Regisseur Len Wiseman (52) im Kino gestartet. Doch das heisst noch lange nicht, dass Keanu Reeves ausgedient hat. Für Action–Fans ist der Auftragskiller längst zu Reeves zweiten Paraderolle neben der des Neo in den «Matrix»–Filmen geworden. Auch ein fünfter «John Wick»–Hauptteil ist geplant.