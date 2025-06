Keanu Reeves und Alexandra Grant begeistern mit Red-Carpet-Auftritt

In London begeisterte noch Ana de Armas an seiner Seite

Das bewiesen die beiden etwa vor zwei Wochen. Bei der London–Premiere von «From the World of John Wick: Ballerina» war es Ana de Armas (37), die sich auf dem roten Teppich eng an Reeves schmiegte. Gemeinsam sind sie in dem Actionkracher, der erste Ableger zur erfolgreichen «John Wick»–Reihe, zu sehen. De Armas spielt die titelgebende Killer–Ballerina, Reeves schlüpft einmal mehr in die Rolle des Meistermeuchlers. Am 5. Juni kommt der Streifen in die deutschen Kinos.