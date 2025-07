Kehren Prinz Harry und Herzogin Meghan nie nach Grossbritannien zurück?

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich der Adjutant des Königs, Tobyn Andreae, mit der Leiterin von Harrys Haushalt in Montecito, Kalifornien, Meredith Maines, und ihrem Kollegen Liam Maguire, der das PR–Team der Sussexes in Grossbritannien leitet, in einem privaten Londoner Club auf einen Drink getroffen hatte. Es handelte sich vermutlich um das erste Treffen der entfremdeten Seiten der Familie seit Jahren und hat entsprechend für Aufsehen gesorgt.