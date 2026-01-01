Kein Herzinfarkt: Fussballstar Roberto Carlos meldet sich aus Klinik

Um alle Zweifel auszuräumen, schreibt Carlos ausserdem: «Ich möchte allen versichern, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.» In Sachen Genesung läuft dem ehemaligen Fussballer zufolge alles positiv. «Ich erhole mich gut und freue mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und meine beruflichen und privaten Verpflichtungen wieder aufzunehmen», erklärt Carlos weiter. Er wolle sich ausserdem für die vielen besorgten und unterstützenden Nachrichten bedanken, die ihn erreicht hätten. Ebenso dankt der 52–Jährige dem medizinischen Team, das sich um ihn kümmert.