Kein neuer «Bond» in Sicht: Wie lange müssen Fans noch auf 007 warten?

Gibt es Probleme mit den Drehbüchern?

Offenbar braucht Bonds Leinwand–Wiederauferstehung mehr Zeit als gedacht. «Bond 26» hat bisher offiziell keinen Hauptdarsteller, auch über einen Drehplan ist Medienberichten zufolge nichts bekannt. «Bond»–Filme haben in der Vergangenheit laut «Mirror» bis zu zwei Jahre für Dreh und Schnitt gebraucht. «Im besten Fall kommt ein neuer Bond–Film Ende 2026 in die Kinos – das sind fünf Jahre nach ‹No Time To Die› – und das auch nur, wenn sich bald etwas tut», zitiert die Zeitung einen Brancheninsider. Eine andere Quelle sagte demnach, es gäbe Gerüchte über Probleme mit den Drehbüchern und Verzögerungen.